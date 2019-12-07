Muğla'nın Bodrum ilçesinde, okula destek için "köy şenliği" düzenlendi.

Bir kolej tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Okulun bahçesinde oluşturulan stantlarda Türkiye'nin yedi bölgesine ait çeşitli yöresel yiyecekler ve el işi ürünleri satışa sunuldu.

Etkinliğe öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin yanı sıra Bodrumlular da yoğun ilgi gösterdi. Şenlikte canlı müzik performansları da yer alırken, öğrencilerin gerçekleştirdiği yöresel halk oyunları gösterisi beğeni topladı.

Kampüs Müdürü Barış Anıl Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun bahçesini köy meydanına dönüştürdüklerini söyledi.

Stantlarda bölgesel ürünleri çocuklarla buluşturduklarını ifade eden Çakır, "Dört yıl önce tutum, yatırım ve yerli malı haftası kapsamında yaptığımız bir etkinlikle başlamıştık. Artık bu etkinlik sosyal sorumluluk projesi haline geldi. Elde ettiğimiz gelirle Kızılağaç'ta bir köy okuluna eğitim desteğinde bulunacağız." dedi.

Etkinliğe öğrenciler, veliler ve Bodrumluların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çakır, "Türkiye'nin yedi bölgesine ait yiyecek ve diğer ürünler satışa sunuluyor. Yedi bölgenin ürünlerini çocuklarımıza tanıtmak, üretim süreçlerini vurgulamak, bilinçli tüketiciler olmalarına da katkı sağlamak istiyoruz. Sadece bu yıl değil, önceki yıllarda da sosyal sorumluluk projeleri yürütmüştük. Hem çocuklarımızın yaşayarak öğrendikleri, kültürümüzü tanıdıkları bir yandan da paylaşmayı öğrendikleri bir etkinlik oldu." diye konuştu.