BODRUM'DA ENGELLİ BİREYLERDEN SANAT ŞÖLENİ - Son Dakika

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, engelli bireyler hem dans etti hem de çeşitli enstrümanlarla gösteri yaptı. Polis ve jandarma ekiplerinin motosikletine binen çocuklar keyifli anlar yaşadı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu'nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Programa Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ve kurum müdürleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli bireylerin ritim gösterisi büyük beğeni topladı. Dans gösterileri ile kendilerini hayran bırakan engelli bireyler, şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşattı. Halk Eğitim Merkezi Özel Çocuklar Kursu öğrencisi Murat Taşcı'nın piyano dinletisi dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Öte yandan, etkinlik kapsamında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler engelli çocukları motosikletlere bindirdi. O anlar da büyük mutluluk yaşayan çocuklar ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Bugün dünya engellileri hatırlama günü şu an burada engeli olmayan her kim varsa yarın ve hatta yarın değil 10 dakika sonra bile engelli olabilir. Dolayısıyla bunu çok iyi anlamak lazım, farkındalığı iyi gözlemlemek lazım. Engelli bireylerin sosyal hayatta yaşadığı zorlukları hissetmek lazım. Onlarla empati kurup onların yaşamlarında neler yapabileceğimizi gözden geçirmek lazım" dedi.