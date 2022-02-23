Bodrum'da engelli çocuğun tekerlekli sandalye isteği yerine getirildi - Son Dakika
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Bodrum'da engelli çocuğun tekerlekli sandalye isteği yerine getirildi

23.02.2022 15:30
Bodrum'da engelli çocuğun tekerlekli sandalye isteği yerine getirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 yaşındaki bedensel engelli çocuğun tekerlekli sandalye talebi yerine getirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 yaşındaki bedensel engelli çocuğun tekerlekli sandalye talebi yerine getirildi.

İlçede yaşamını sürdüren bedensel engelli Doruk Burgaz'ın ailesi, çocuklarının eskiyen tekerlekli sandalyesinin değişmesi için Bodrum Belediyesine başvuruda bulundu.

Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tekerlekli sandalyeyi kısa sürede temin etti. Doruk'un istediği renklere de boyanan sandalye çocuğa teslim edildi.

Doruk Burgaz, çok mutlu olduğunu ifade ederek, Belediye Başkanı Ahmet Aras ve yetkililere teşekkür etti.

Başkan Aras da Doruk'un sevincine ortak olmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

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Engelli, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da engelli çocuğun tekerlekli sandalye isteği yerine getirildi - Son Dakika


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