Bodrum'da engelli öğrencilerden "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Engelliler Sağlık Vakfı öğrencileri, otizme dikkati çekmek amacıyla el izi ve puzzle desenlerinden tişört boyayıp, afiş hazırladı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Can Ekşi ve Yönetim Kurulu Üyesi Numan Balaban, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bodrum İlçe Müdürlüğünden Sosyal Çalışmacı Hüsna Eser, Sosyolog Büşra Ebru Karadağ ve gözetimindeki öğrenciler, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Gönüllüleri, Eğitimcileri ve öğrencileri katıldı.

Otizm için farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, otizmin simgesi olan el izi ve puzzle desenlerinden tişört boyayıp, afiş yaptılar. Öğrenciler, boyadıkları tişörtler etrafında toplu fotoğraf çektirdi.