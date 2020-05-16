Bodrum'da Engelliler Haftası canlı yayınlanan konserle kutlandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen konserde, engelliler keyifli dakikalar yaşadı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından vakıf bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internetten yapıldı.

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Bodrum üyelerinden Berfu Yalçın'ın yönlendiriciliğinde, Görkem-Emirhan Project Müzik Grubunun gerçekleştirdiği konserde güzel görüntüler oluştu. 14 Mart'tan bu yana evlerinde kalan öğrenciler şarkılara eşlik ederek dans etti.

Vakıf Başkanı İbrahim Akkaya, vakfın büyük bir aile olduğunu, bu zorlu sürecin hep birlikte atlatılabileceğini dile getirdi.

Öğrenciler ise bu süreçte vakıftaki etkinlik ortamlarını, eğitimlerini, öğretmenlerini çok özlediklerini kaydetti.