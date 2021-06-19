Bodrum'da engelliler yararına "Elvedasız Şarkılar 2" konseri düzenlendi - Son Dakika

Bodrum'da engelliler yararına "Elvedasız Şarkılar 2" konseri düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına "Elvedasız Şarkılar 2" konseri düzenlendi.

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