Bodrum'da eski karısını ve çocuklarını rehin alan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da eski karısını ve çocuklarını rehin alan şüpheli yakalandı

01.06.2022 13:28
Bodrum'da eski karısını ve çocuklarını rehin alan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski karısını ve iki çocuğunu evde bıçakla rehin alan şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski karısını ve iki çocuğunu evde bıçakla rehin alan şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alındı.

Çırkan Mahallesi Emir Sultan Sokak'ta yaşayan C.N. ile evine gelen eski kocası S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Evden gelen sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, bıçakla rehin aldığı eski karısı ve çocuklarının dışarıya çıkmasına izin vermediği öne sürülen şüpheliyi bir süre ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine polis ekipleri, pencereden içeriye girerek S.K'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Şüpheliye, polis aracına bindirildiği sırada mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Başına aldığı darbeyle yaralanan kadın, sağlık ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki çocuğun, yaşananlardan dolayı oldukça korktuğu gözlendi.

Bodrum'da eski karısını ve çocuklarını rehin alan şüpheli yakalandı
Bodrum'da eski karısını ve çocuklarını rehin alan şüpheli yakalandı
Bodrum'da eski karısını ve çocuklarını rehin alan şüpheli yakalandı
Bodrum'da eski karısını ve çocuklarını rehin alan şüpheli yakalandı

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Bodrum'da nefes kesen anlar: Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı Bodrum'da nefes kesen anlar: Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı
Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da eski karısını ve çocuklarını rehin alan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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