Bodrum'da eski karısını ve çocuklarını rehin alan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'da eski karısını ve çocuklarını rehin alan şüpheli tutuklandı

01.06.2022 22:54
Bodrum'da eski karısını ve çocuklarını rehin alan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski karısını ve iki çocuğunu evde bıçakla rehin aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski karısını ve iki çocuğunu evde bıçakla rehin aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çırkan Mahallesi Emir Sultan Sokak'ta yaşayan C.N. ile evine gelen eski kocası S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Evden gelen sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, bıçakla rehin aldığı eski karısı ve çocuklarının dışarıya çıkmasına izin vermediği öne sürülen şüpheliyi bir süre ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine pencereden içeriye giren polis ekipleri, S.K'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Şüpheliye, polis aracına bindirildiği sırada mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Başına aldığı darbeyle yaralanan kadın, sağlık ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki çocuğun, yaşananlardan dolayı oldukça korktuğu gözlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da eski karısını ve çocuklarını rehin alan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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