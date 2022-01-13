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Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi - Son Dakika

Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi

13.01.2022 15:27

TÜRKİYE'nin en fazla yağış alan illerinin başında olmasına rağmen küresel iklim değişikliği nedeniyle kuraklıkla mücadele eden Muğla'da, 3 gündür etkili olan yağmurla barajlardaki doluluk oranı arttı.

TÜRKİYE'nin en fazla yağış alan illerinin başında olmasına rağmen küresel iklim değişikliği nedeniyle kuraklıkla mücadele eden Muğla'da, 3 gündür etkili olan yağmurla barajlardaki doluluk oranı arttı. İçme suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 24'ten yüzde 62'ye, Geyik Barajı'ndaki oran ise yüzde 41'den yüzde 59'a yükseldi.

Muğla'da ekim ve kasım aylarında beklenen miktarda yağmur yağmayınca su rezervleri geriledi. Bodrum'un en önemli iki içme suyu kaynağından olan Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı geçen ay etkili olan yağışlarla birlikte yüzde 24'e, Geyik Barajı'nda ise kullanılabilir su oranı yüzde 41'e ulaştı. Bodrum'da pazar gününden itibaren etkisini gösteren, sel ve su taşkınlarına neden olan kuvvetli yağışlarla barajlardaki su seviyesinde artış gözlendi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranın yüzde 62'ye, Geyik Barajı ise yüzde 59'a yükseldiğini belirtti.

'YÜZDE YÜZLÜK ARTIŞ VAR'

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Muğla'nın birçok bölgesinde etkili olan yağışlar sel taşkınlarına sebebiyet verdi. Bu olumsuz haberlerin yanında bu yağışların olumlu etkisi de oldu. Geçtiğimiz yıl Mumcular Barajı, aynı ayda, doluluk oranı yüzde 28'ler civarındaydı. Bugün yüzde 62 seviyesine ulaşmış durumda, bu ise yaklaşık 12 milyon metreküp suya tekabül ediyor. Bununla beraber karasal ve yer altı su seviyelerinde artış söz konusu. Geyik Barajı geçtiğimiz yıla göre aynı seviyede yani doluluk oranı yine yüzde 59 seviyelerinde. Bu rahatlatıcı bir durum olsa da bizim rehavete kapılmamamız lazım. Geçen seneye göre Mumcular Barajı'nın su seviyesinde yüzde yüzlük bir artış söz konusu. Barajdaki suyun 6 milyon metreküpü tarımsal amaçlı kullanıyoruz. Geriye kalıyor 6 milyon metreküp. Yüzde 50 civarında da kayıp kaçak söz konusu. Bu gelen miktar bizi bir miktar rahatlatıyor ama Bodrum'un tamamının içme suyunu karşılamaktan çok uzak bir noktadayız. Kayıp kaçakların önüne geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.


Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi
Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi
Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi
Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi
Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi
Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi
Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi
Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi
Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi
Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi
Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi
Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi
Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi
Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi
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Türkiye, Bodrum, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bodrum'da etkili olan yağışlar barajları besledi - Son Dakika
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