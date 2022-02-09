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Bodrum'da ev ve barakada çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika

Bodrum'da ev ve barakada çıkan yangınlar söndürüldü

09.02.2022 11:55
Bodrum'da ev ve barakada çıkan yangınlar söndürüldü

Bodrum ilçesinde, iki farklı adreste çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum ilçesinde, iki farklı adreste çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çiftlik Mahallesi Yalı Caddesi'nde işçilerin kullandığı bir barakan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Hasara yol açan yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Türkbükü Mahallesi Çamtepe Caddesi'ndeki ev yangınına da giden ekipler, iç balkon kısmındaki yangına müdahale etti. Soba külünden çıktığı belirlenen yangında evdeki bazı eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Çiftlik, İtfaiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da ev ve barakada çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika


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