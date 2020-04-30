Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde kalıp yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunan bazı anne baba ve çocuklar birlikte eğlenceli vakit geçiriyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kalan anne babalardan bazıları çocuklarıyla kaliteli vakit geçirme şansı yakalıyor. Aileler çocuklarını uzaktan eğitimin dışında sosyal medya ve dijital platformlardan uzak tutmak için bir dizi etkinlikler gerçekleştiriyor.

Ebeveynler, geleneksel oyunlardan körebe, yakalamaca, yakar top, beş taş, isim şehir ve evlerinin bahçelerine çizdiği sek sek oyunlarını çocuklarıyla birlikte oynuyor.

Bazı ailelerde parka gidemeyen çocukları için kırtasiyeden aldığı minyatür oyun parklarını evlerinde çocuklarıyla birlikte birleştirerek onlarla keyifli zaman geçiriyor.

Bir çocuk annesi Ebru Özbek Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun sıkılmaması için evde farklı oyunlar oynadıklarını söyledi.

Evde kalma sürecinin çocuğuyla daha güzel zaman geçirmek için bir fırsat olduğunu belirten Avcı, "Alınan tedbirler nedeniyle evimizdeyiz. Bu nedenle çocuklarımızın daha kaliteli vakit geçirmeleri için ona eski oyunları öğretiyoruz. 'Evde kal' çağrısı en çok çocuğumuza yaradı. Bizde 'Evde kal Türkiye' diyoruz." diye konuştu.

İki çocuk annesi Fatma Ballı da evde çocukları ve eşiyle daha çok vakit geçirmenin kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.

Yaşanan sürecin kısa sürede atlatılması temennisinde bulunan Ballı, "Çocuklarımızla bir arada kaliteli zaman geçirmeye, onları telefon ve tablet gibi dijital cihazlardan uzak tutup eski oyunları öğretmeye çalışıyoruz. Onlarla eski geleneksel oyunlarımızı yeniden hatırlayıp oynamak, bize ayrı bir heyecan katılıyor." ifadesini kullandı.

Anne ve babasının evde olmasına çok sevinen 7 yaşındaki Irmak Ballı da, "Ailemle ve kardeşimle güzel vakit geçiriyorum. Derslerime de çalışıyorum. Sek sek ve körebe gibi oyunları da oynuyoruz. Evde kal Türkiye." dedi.