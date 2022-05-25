Bodrum'da evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin deposuna giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya salındı.
Ortakent Mahallesi'nde evlerinin deposuna yılan girdiğini fark eden ev sahipleri, deponun önüne süt koyarak yılanı çıkarmaya çalıştı.
Yılanın çıkmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.
Bir itfaiye erinin depoya girerek yakaladığı yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Ev sakinleri, yılanı yakalayan itfaiye erine teşekkür etti.
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