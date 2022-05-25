Bodrum'da evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı - Son Dakika
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Bodrum'da evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı

25.05.2022 17:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin deposuna giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya salındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin deposuna giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya salındı.

Ortakent Mahallesi'nde evlerinin deposuna yılan girdiğini fark eden ev sahipleri, deponun önüne süt koyarak yılanı çıkarmaya çalıştı.

Yılanın çıkmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Bir itfaiye erinin depoya girerek yakaladığı yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ev sakinleri, yılanı yakalayan itfaiye erine teşekkür etti.

Bodrum'da evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı
Bodrum'da evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı
Bodrum'da evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı
Bodrum'da evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı

YORUMLAR
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Evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı Evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı Evin deposuna giren yılan, doğal ortamına bırakıldı Evin deposuna giren yılan, doğal ortamına bırakıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı - Son Dakika


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