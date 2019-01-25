Bodrum'da Facianın Eşiğinden Dönüldü

Bodrum'da şiddetli yağışla birlikte yamaçtan kopan dev kaya parçaları, karayoluna düştü.

Bodrum'da şiddetli yağışla birlikte yamaçtan kopan dev kaya parçaları, karayoluna düştü. Aynı bölgede bir hafta içinde ikinci kez meydana gelen heyelanda facianın eşiğinden dönüldü. Bodrum'da iki gündür aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle Bodrum - Turgutreis karayolu üzerinde bulunan yamaçtan kopan dev kaya parçaları karayoluna düştü. Yüzlerce kilo ağırlığındaki kaya parçası tüm karayolunu kapladı. Ana yolda meydana gelen heyelan nedeniyle Turgutreis - Bodrum karayolu trafiğe kapatıldı. Heyelanın meydana geldiği bölgede ekipler yolu açmak için büyük çapa sarf etti. Polis ekipleri Turgutreis istikametinden Bodrum istikametine giden araçları durdurdu. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatılan yol, daha sonra kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede bir heyelan meydana gelmişti. Bir araç kopan kaya parçalarının altında kalmış, araç sürücüsü ise şans eseri kazayı yara almadan atlatmıştı.



(Eren Ayhan/İHA)

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