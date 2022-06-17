Bu kapsamda hakkında, "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak", "göçmen kaçakçılığı", "açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" gibi altı ayrı suçtan 13 yıl 26 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan F.Ş, Turgutreis Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş Timlerince yakalandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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