Bodrum'da fenalaşarak elektrikli bisikletten düşen kişi öldü - Son Dakika

Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Kulavuz'un cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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