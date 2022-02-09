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Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli

09.02.2022 15:45
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Datça ve Bodrum arası feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçeleri arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde yarımadanın kuzey kesimlerinde fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yük gemileri yarımadanın güney koylarına demirledi. Balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı yapıldı. Datça ve Bodrum arası feribot seferleri de iptal edildi.

Bu arada, Bitez Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki servi ağacı fırtına nedeniyle bir evin bahçesindeki sundurmanın üzerine düştü.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.


Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
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Meteoroloji, Fırtına, Antalya, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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