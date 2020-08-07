Bodrum'da film gibi hırsızlık olayı: Çalınan botlarını tesadüfen yol kenarında gördüler - Son Dakika

Bodrum'da film gibi hırsızlık olayı: Çalınan botlarını tesadüfen yol kenarında gördüler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki kiralık botu çalan hırsızlar kiralama şirketinde çalışan kadının dikkati sayesinde bulundu.

Bodrum'da film gibi hırsızlık olayı: Çalınan botlarını tesadüfen yol kenarında gördüler, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki kiralık botu çalan hırsızlar kiralama şirketinde çalışan kadının dikkati sayesinde bulundu. Çalındıktan sonra römorköre yüklenerek götürülen botun Yatağan'ın girişinde römorkörün lastiğinin patlaması sonucu denize indirilemediği ortaya çıktı. Filmleri aratmayan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Göltürkbükü Mahallesi Hekimköy koyundan çalınan lüks bot için ekipler harekete geçti. Bot kiralama şirketine ait olan botun çalınma anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Denizden yüzerek gelen bir şahıs botun bağlı olduğu iskeleye gelerek önce botu tutan ipleri kesiyor. Daha sonra sessiz bir şekilde botu bağlı olduğu iskeleden götürüyor.

Botun çalınmasının ardından Sahil Güvenlik ekipleri ve jandarma ekipleri botu bulmak için çalışma başlattı. Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü bot şirketinde çalışan Derya Güçlü Bodrum'dan, Akyaka'ya tatile giderken Yatağan girişinde lastiği patlak bir römorkör üzerinde bot gördü. Bota yaklaşınca kendi şirketlerine ait çalınan bot olduğunu fark eden Güçlü, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Botu tesadüfen bulduğunu ifade eden Derya Güçlü, "Botumuz bayramın 1'inci günü çalınmıştı. Biz de bayramın 4'üncü günü Akyaka'ya tatile giderken yol kenarında botumuzu gördük. Daha sonra patronlara bilgi verdim. Onlar da polislerle beraber gelerek botumuzu teslim aldık. Belirli markaların servisiyiz ve elimizde olan botlar da belirli markalar. Çalındığı zaman da botun görseline hakim olduğumuz için yoldan geçerken tesadüfen gördüm" ifadelerini kullandı.

Bot sahibi Selçuk Şen ise botu bir müşteriye kiraladıklarını söyleyerek, "Bayramın 1'inci günü sabah çalındığı haberini aldık. Biz biraz etrafa bakındık, gerekli birimlere de haber verdik. Sonrasında bir dönüş olmadı biz de bu durumu kabullendik. Sonra bizim çalışanımız Derya hanım tatile giderken haber verdi. Yatağan bölgesinde seyir halindeyken botun yol kenarından römorkörün üzerinde durduğunu görüyor. Muhtemelen çektikleri römorkörde bir arıza olduğu için durmuşlar. Ekiplerle aynı anda orada olduk ve çalanlarla ilgili de işlem yapıldı. Detaylar araştırma yapılıyor muhtemelen bunların arkasında bir şebeke var. Bunlar şebeke olarak çalıştıkları için bu hırsızlık olayı çok oluyor. Denizden yüzerek geliyorlar. Başka bir deniz aracı ile gelip denize atlayıp yüzüp botun bağlı olduğu ipleri kesip çalıyorlar. Botu çalıştırmadan belirli bir mesafe götürüyor ve daha sonra çalıştırıp düz kontak yapıp gidiyorlar.

Bir günde 5 bot çaldılar

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Hukuk Müşaviri Av. Baran Akçan ise bir günde Bodrum'da 5 deniz botu çalındığını belirterek, "Maalesef son yıllarda çok ciddi oranlarda tekne, bot hırsızlığında artış yaşanmış durumda. Bunun sebebi daha önceden göçmen kaçakçılığının yoğun olarak yapıldığı zamanlarda çalınan tekne ve botlarla mülteciler taşınıyordu. Göçmen kaçakçılığının azalmasıyla birlikte azaldı derken bu yıl da örgütlü bir suç halinde karşımıza çıkıyor. Teknelerin çalınması sahte ve gerçek dışı belgelerle yurt içinde ve yurt dışında satılıyor. Haksız bir kazanç sağlanıyor. Deniz Ticaret Odası olarak üyelerimizden gelen talep ve şikayetler doğrultusundan özellikle kolluk kuvvetleriyle ve gerektiği zaman da adli mekanizmalarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizde belge ve evrak geçtiğinde adli makamlarla paylaşıyoruz. Şu anda tek bir tane tekne yakalandı ama bu teknenin çalındığı akşam yaklaşık 5, 6 tekne aynı bölgeden çalınmış durumda. Bir suç örgütü oldukları belirleniyor. Bu tekne bulundu, bunun devamında neler olacak, savcılık çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet güçleri de çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - MUĞLA

Bodrum, Akyaka, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 14:21

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da film gibi hırsızlık olayı: Çalınan botlarını tesadüfen yol kenarında gördüler - Son Dakika
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