Bodrum'da korku dolu dakikalar...Fırında çıkan yangın iş yerleri ve ikametlere sıçradı - Son Dakika
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Bodrum'da korku dolu dakikalar...Fırında çıkan yangın iş yerleri ve ikametlere sıçradı

03.07.2022 20:14

Bodrum'da korku dolu dakikalar.

Bodrum'da korku dolu dakikalar...Fırında çıkan yangın iş yerleri ve ikametlere sıçradı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir fırında çıkan yangın, çevredeki işletmelere ve 2 ikamete sıçradı. Korku dolu dakikaların yaşandığı yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir fırında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangına fırında çalışanlar söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, caddede toplanarak olan biteni seyretti. Yangın, kısa zamanda büyüyerek fırının yanındaki çiçekçi, restoran, bir inşaat ofisi ve 2 ikamete sıçradı. Bölgeden çıkan siyah dumanlar, Yarımada'nın birçok noktasından görüldü. Söndürme çalışmalarına zabıta ve Muğla 911 Arama Kurtarma da katıldı. Ellerine bahçe hortumlarını alan bazı vatandaşlar, söndürme çalışmalarına katıldı. İş yerinin yanmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan işletme sahipleri, zaman zaman görevlilerle tartıştı, gergin dakikalar yaşandı. Yangın, söndürme çalışmalarında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye erine müdahalede bulundu. Çevrede büyük korku ve paniğe neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Yangında fırın neredeyse tamamen yanarken ayrıca çiçekçi, restoran, inşaat firması ofisi ve 2 ikamette büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın yerinde bir itfaiye erine saldıran bir şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da korku dolu dakikalar...Fırında çıkan yangın iş yerleri ve ikametlere sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da korku dolu dakikalar...Fırında çıkan yangın iş yerleri ve ikametlere sıçradı - Son Dakika
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