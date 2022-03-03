Bodrum'da fırtına; 1 tekne battı, 3 tekne iskeleye çarptı - Son Dakika
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Bodrum'da fırtına; 1 tekne battı, 3 tekne iskeleye çarptı

03.03.2022 19:17
Bodrum'da fırtına; 1 tekne battı, 3 tekne iskeleye çarptı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle su alan 1 tekne battı, 3 tekne ise iskeleye çarptı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Bodrum- Kaş arasında denizlerde saatteki hızı 70 kilometreye kadar fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili olup, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Turgutreis Mahallesi'nde balıkçı barınağında demirli bir yelkenli ahşap tekne su alarak battı. 3 tekne ise iskeleye çarparak hasar gördü. Hasar gören teknelerden biri batmak üzereyken vinç yarımıyla kurtarıldı.Öte yandan, su alıp, batan yelkenlinin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Fırtınanın akşam saatlerinde de etkili olması beklenirken, balıkçıların denize açılmaması ve dikkatli olunması konusunda yetkililerce uyarı yapıldı.


Bodrum'da fırtına; 1 tekne battı, 3 tekne iskeleye çarptı
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Bodrum'da tekneleri fırtına vurdu Bodrum'da tekneleri fırtına vurdu Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bodrum'da fırtına; 1 tekne battı, 3 tekne iskeleye çarptı - Son Dakika
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