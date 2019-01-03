Bodrum'da Fırtına
17 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gökyüzünü aniden kaplayan kara bulutlar fırtına ve sağanak yağmuru getirdi.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde gökyüzünü aniden kaplayan kara bulutlar fırtına ve sağanak yağmuru getirdi. Bodrum'da aniden çıkan kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi. Bir anda bastıran fırtına ve sağanak yağmur ise hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayla beraber gelen yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman şiddetinin arttıran yağmur, yollarda küçük çaplı su birikintileri oluşturdu. Güneyli yönlerden esen rüzgar da öğleden sonra şiddetini daha da arttırdı. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan fırtınayla birlikte büyük dalgalar ilçenin güney kıyılarını dövdü. Paşatarlası'nda bağlı bulunan bir tekne ise karaya oturdu. Gün boyunca 11 kilogram yağışın düştüğü ilçenin bazı kıyılarında denizin rengi değişerek kahverengiye döndü. İlçenin bazı noktalarında ise elektrik kesintileri yaşandı. Elektriklerin kesildiği yerlerde ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi. Sağanak yağışın, Cuma ve Cumartesi günü de aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Eren Ayhan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:16 Kaynak: İHA
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