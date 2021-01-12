Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü - Son Dakika

Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü

Bodrum\'da dev dalgalar sahilleri dövdü
Son Güncelleme: 12.01.2021 18:49

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan dev dalgalar Kumbahçe sahilleri dövdü.

Bodrum'da saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına ve yağmur, kentte olumsuzluk yaratıyor. Rüzgar nedeniyle Kumbahçe Sahili'nde boyu 2 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dev dalgalar adeta sahil ve falezleri dövdü. Sahile gelen bazı vatandaşlar, o anları telefonlarla ölümsüzleştirdi.Şiddetli rüzgar nedeniylhe belediye yetkilileri, vatandaşları çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi konularında dikkatli olunması uyarısında bulundu.


Kaynak: DHA

Fırtına, Bodrum, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü - Son Dakika
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