Bodrum'da fırtına etkili oldu - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi. Oluşan dev dalgalar, Bodrum Kalesi ve Kumbahçe'de bazı iş yerlerine zarar verdi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan rüzgarın hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu, karaya vuran dalgaların boyu yer yer 2 metreye ulaştı. Bodrum Kalesi ve Kumbahçe'de bazı iş yerleri zarar gördü. Balıkçı ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları konusunda uyarılar yapılırken, Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü de Bodrum-Kaş arasında, denizler için fırtına uyarısı yapıldı.