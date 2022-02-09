Üye Girişi
Bodrum'da fırtına etkili oluyor - Son Dakika

Bodrum'da fırtına etkili oluyor

09.02.2022 14:39

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle ilçede Datça-Bodrum arası feribot seferleri iptal edildi. Yük gemileri de yarımadanın güney koylarına demirledi. Balıkçılara denizlere açılmayın uyarısı yapıldı.

Yarımadanın büyük bir bölümünde dalgalar sahildeki iskelelere zarar verdi. Fırtına nedeniyle Bitez Mahallesi 2154 Sokak'ta bir ağaç evin bahçesindeki sundurmanın üzerine devrildi.

Fırtınanın yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.

Bodrum'da fırtına etkili oluyor
Bodrum'da fırtına etkili oluyor
Bodrum'da fırtına etkili oluyor

YORUMLAR
500

Fırtına, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da fırtına etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:05 Bilecik'te ishal ve kusmalar arttı! Sağlık Bakanlığı kente ekip gönderdi
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
14:46 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin faili Seccad Yeşil'in yakalanma görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 15:55:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da fırtına etkili oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement