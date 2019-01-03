Bodrum'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
39 dakika önce
Bodrum'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi Fırtınayla birlikte dalgalar kıyıları dövdüMUĞLA - Bodrum'un üzerine aniden çöken karabulutlar fırtına ve sağanak yağmuru getirdi.
Bodrum
'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Fırtınayla birlikte dalgalar kıyıları dövdü
MUĞLA - Bodrum'un üzerine aniden çöken karabulutlar fırtına ve sağanak yağmuru getirdi. Denizin rengi değişti, yıldırımlar ardı ardına çaktı.
Bodrum'da aniden çıkan kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi. Bir anda bastıran fırtına ve sağanak yağmur ise hayatı olumsuz yönde etkiledi. Denizin rengi ise kahverengiye dönerken yıldırımlar ardı ardına ilçeye çaktı. Fırtına nedeniyle denizde bağlı bulunan tekne karaya oturdu. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.
Güneş yerini kara bulutlara bıraktı Sabah
günlük güneşlik bir havaya uyanan ilçeyi bir andan kara bulutlar kapladı. Fırtınayla beraber gelen yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman şiddetinin arttıran yağmur, yollarda küçük çaplı su birikintileri oluşturdu. Güneyli yönlerden esen rüzgar da öğleden sonra şiddetini daha da arttırdı. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan fırtınayla birlikte büyük dalgalar ilçenin güney kıyılarını dövdü. Paşatarlası'nda bağlı bulunan bir tekne ise karaya oturdu. Gün boyunca 11 kilogram yağışın düştüğü ilçenin bazı kıyılarında denizin rengi değişerek kahverengiye döndü. İlçenin bazı noktalarında ise elektrik kesintileri yaşandı. Elektriklerin kesildiği yerlerde ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi. Sağanak yağışın, Cuma ve Cumartesi günü de aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:58 Kaynak: İHA
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