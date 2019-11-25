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Bodrum'da fırtına kabusu

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.


Bodrum'da gece saatlerinde başlayan ve güneydoğu yönünden gelen fırtına Bodrum'u vurmaya başladı. Hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dev dalgalar oluştu. Bodrum- İstanköy (Kos) ve Bodrum- Datça feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti. Meteoroloji yetkilileri şiddetli lodosun bu gece yarısına kadar etkili olacağını belirtti.


Öte yandan fırtınanın şiddetini arttırmasının yanı sıra sağanak yağmurun da akşam saatlerinde etkili olacağı öğrenildi. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
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