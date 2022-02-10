Üye Girişi
Bodrum'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi - Son Dakika

Bodrum'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

10.02.2022 13:00
Bodrum'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle kökünden sökülerek kara yoluna devrilen ağaçlar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle kökünden sökülerek kara yoluna devrilen ağaçlar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

İlçede 2 gündür görülen fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece saatteki hızı yaklaşık 75 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Yalıkavak Değirmenler mevkisinde okaliptüs, Çamlık Mahallesi'nde ise çam ağacı kökünden söküldü. Kara yoluna devrilen ağaçlar, ulaşımın durmasına neden oldu.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yıkılan ağaçları kaldırarak yolu yeniden ulaşıma açtı.

İlçe genelinde fırtına nedeniyle başka ağaçların da devrildiği bildirildi.

Fırtınanın etkisinin azalmaya başladığı bölgede, yarın rüzgarın hızının saatte 17 kilometreye kadar düşmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500

Hisarcık, Fırtına, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:58 Artık telefonu çalmak için kapanmasını bile beklemiyorlar! Telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı!
12:57 Son dakika: Zamlara karşı yeni tedbir paketi! Bakan Nebati Cumartesi günü açıklayacak
12:38 Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ayşenur Arslan'a tepki: TMT, EOKA çetelerine karşı bir savunma teşkilatıdır
12:33 Göbeğinde sakladığı çantadan 3 kilo altın çıktı! Ekipler şaştı kaldı
12:27 UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor!
12:20 Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı
12:20 Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte "şifacı"yı arıyor
12:01 ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez
12:00 TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor!
11:59 Pandemi doğal yollarla çıkmadı mı? "Koronavirüs laboratuvardan sızdı" iddiasını güçlendirecek yeni deney
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 13:05:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement