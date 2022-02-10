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Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika

Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi

10.02.2022 13:10

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gece boyu etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gece boyu etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın devirdiği ağaçlar nedeniyle bazı yollar bir süre trafiğe kapandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya'nın Kaş ilçesi ile Bodrum arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Dün etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkilerken fırtınanın saatteki hızı 74 kilometreye ulaştı. Gece boyu etkili olan fırtına nedeniyle Bodrum-Yalıkavak kara yolu Değirmenler mevkisinde bulunan okaliptüs ağaçlarından biri yola devrildi. Elektrik telleri de ağacın devrilmesiyle birlikte koptu. Devrilen ağaç nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından ağaç yoldan kaldırıldı, yol tekrar trafiğe açıldı.Çamlık Mahallesi'nde de fırtına nedeniyle büyük bir çam ağacı devrildi, yol trafiğe kapandı. Belediye ekiplerince ağaç yoldan kaldırılarak tekrar trafik akışı sağlandı. Fırtına nedeniyle yarımada genelinde çok sayıda ağacın yıkıldığı ve ekiplerce müdahale edildiği bildirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kent genelinde fırtına etkisini yitirdi.


Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi
Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi
Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi
Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi
Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi
Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi
Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi
Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi
Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi
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Meteoroloji, Fırtına, Antalya, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika
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