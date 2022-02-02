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Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı - Son Dakika

Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı

02.02.2022 13:48

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı tekneler suya gömüldü, bazıları karaya oturdu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı tekneler suya gömüldü, bazıları karaya oturdu. Dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bodrum'da sabah saatlerinde hızı saatte 75 kilometreye ulaşan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Gümbet Plajı'nda yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir tekne ve lastik bot karaya oturdu. Sahibi, teknesini kurtarmak için ekiplerden yardım istedi.

Müskebi Mahallesi'nde demirleyen bir tekne de suya gömüldü. Lüks tekne vinçle çıkarıldı, içindeki sular boşaltıldı. Ortakent su kanalında bir balıkçı teknesi de sulara gömüldü. Karaya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.Datça-Bodrum feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Balıkçılar, denize açılmamaları konusunda uyarıldı.

Fırtınanın gece saatleri itibarıyla etkisini yitirmesi beklenirken ilçede yer yer sağanak etkisini gösteriyor.


Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı
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Meteoroloji, Fırtına, Gümbet, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı - Son Dakika


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