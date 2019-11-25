Son Dakika Haberleri: Bodrum'da fırtınalı hava hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika Güncel Bodrum'da fırtınalı hava hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bodrum'da fırtınalı hava hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Bodrum'da fırtınalı hava hayatı olumsuz etkiledİ (2)

Bodrum'da fırtınalı hava hayatı olumsuz etkiledİ (2)

Bodrum'da fırtınalı hava hayatı olumsuz etkiledi

Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:41 Kaynak: DHA
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