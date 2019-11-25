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Bodrum'da fırtınalı hava hayatı olumsuz etkiledi
6 saat önce
Bodrum'da fırtınalı hava hayatı olumsuz etkiledİ (2)
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:41 Kaynak: DHA
Bodrum'da fırtınalı hava hayatı olumsuz etkiledİ (2)
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