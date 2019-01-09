Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Fuel Oil Tankında Yangın

Bodrum'da Fuel Oil Tankında Yangın

48 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fuel oil yakıt tankında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bodrum'da Fuel Oil Tankında Yangın, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fuel oil yakıt tankında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Torba Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesindeki fuel oil yakıt tankından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Yangın söndürme çalışması sırasında polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle etrafa yayılmadan kontrol altına alındı. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:22 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Güncel
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