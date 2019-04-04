Bodrum'da Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı
1 saat önce
Bodrum'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltıMUĞLA - Bodrum'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Bodrum
'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
MUĞLA - Bodrum'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 4 kişi adli kontrollü serbest bırakıldı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki çalışma neticesinde Kırgızistan
uyruklu kadın S.B. ile D.A.A., V.Y., ve M.Y. isimli şahısların fuhuş ve insan ticareti suçlarına karıştığını tespit etti. Şahıslar, polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 47 adet fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 4 şahıs, adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı konularak serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:29 Kaynak: İHA
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