Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu

Bodrum'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu

1 saat önce

Bodrum ilçesinde, fuhuş ve insan ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum ilçesinde, fuhuş ve insan ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, fuhuş ve insan ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

S.B, D.A.A, V.Y. ve M.Y'nin gözaltına alındığı operasyonda, bir ruhsatsız tabanca ve mermileri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:56 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Güncel
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