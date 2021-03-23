Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu - Son Dakika

Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

23.03.2021 14:26
Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum İlçesinde gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı.

MUĞLA'nın Bodrum İlçesinde gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce soluğu oto yıkamacılar ve akaryakıt istasyonlarında aldı.Bodrum' da  ilçe merkezinde  rüzgarın etkisiyle oluşan toz taşınmasıyla birlikte sabaha karşı çamurlu yağmur yağdı. Araçların üzeri çamurla kaplandı. Vatandaşlar sabah araçlarını çamur içinde görünce şaşkına döndü. Vatandaşlardan bazıları,  ellerine su dolu kovalar  alıp fırçayla araçlarını yıkadı. Bazıları ise araçlarının sadece ön camlarını temizleyip, oto yıkamacılar ve akaryakıt istasyonlarının yolunu tuttu.Oto yıkamacılar ve akaryakıt istasyonlarında yoğun kuyruk oluştu.  Oto yıkamacılarda kendi imkanları ile araçlarını yıkayan vatandaşların yanı sıra akaryakıt istasyonlarında otomotik yıkamaları tercih edenler de oldu.

Sabah uyandıklarında  otomobillerinin  çamur içinde olduğu gören işletmeci Bulut Yılmaz (44), "İlk defa böyle yoğun çamur yağdı. Mecburen aracımı yıkatmaya getirdim" dedi.

Pazarlamacı Mecnun Orkun (46), "Sabah uyandığımızda aracımızı resmen çamura bulanmış halde bulduk. İlk defa böyle bir manzara ve tablo ile karşılaştık. Yapacak bir şey yok mecburen yıkattıracağız" derken; market işletmecisi Tayfun Mandalinci (38),  de "Resmen çamur yağmış. Bizlere sürpriz oldu" dedi.

Gece yağmur değil adeta çamur yağdığını dile getiren emekli işçi Hasan Kartal (68) ise:  "Araçlarımızın yanına gittiğimizde sanki çamura batırılmış gibi manzara ile karşılaştık. Yapacak bir şey yok, yıkatmaya geldik"  diye konuştu

Aracını dün yıkattığını dile getiren müteahhit Tuncay Yılmaz da, çamura bulanmış aracını yıtkatıp işe gideceğini belirtti

Öte yandan, meteoroloji ilçede yarın gece saatlerine kadar aralıklar ile sağanak yağış beklendiğini  belirterek, vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarılarda bulundu.

Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

Akaryakıt, Hisarcık, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi Eşini öldürdükten sonra Eşini öldürdükten sonra "Oh be, namusumu temizledim" diye bağıran katil kocanın camlara yazdığı yazılar dikkat çekti Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu
5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı         
15:22
ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor         
15:09
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşma sağladı BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşma sağladı         
14:27
Evinde ölü bulunan gencin odasında 10 tane çakmak gazı tüpü bulundu Evinde ölü bulunan gencin odasında 10 tane çakmak gazı tüpü bulundu         
14:16
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak? İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak?         
14:05
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek         
13:40
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a akın etti Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a akın etti         
13:22
Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi         
13:16
Gözü dönmüş patron, iş bahanesiyle çağırdığı genç kadının boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulundu Gözü dönmüş patron, iş bahanesiyle çağırdığı genç kadının boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulundu         
13:09
Vakaların en çok görüldüğü Samsun'da dolandırıcılar 'korona muskası' satarak insanların umutlarıyla oynuyor Vakaların en çok görüldüğü Samsun'da dolandırıcılar 'korona muskası' satarak insanların umutlarıyla oynuyor         
13:07
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum         
12:50
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı         
11:40
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 15:33:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei