Bodrum'da gece çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum İlçesinde gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce soluğu oto yıkamacılar ve akaryakıt istasyonlarında aldı.Bodrum' da ilçe merkezinde rüzgarın etkisiyle oluşan toz taşınmasıyla birlikte sabaha karşı çamurlu yağmur yağdı. Araçların üzeri çamurla kaplandı. Vatandaşlar sabah araçlarını çamur içinde görünce şaşkına döndü. Vatandaşlardan bazıları, ellerine su dolu kovalar alıp fırçayla araçlarını yıkadı. Bazıları ise araçlarının sadece ön camlarını temizleyip, oto yıkamacılar ve akaryakıt istasyonlarının yolunu tuttu.Oto yıkamacılar ve akaryakıt istasyonlarında yoğun kuyruk oluştu. Oto yıkamacılarda kendi imkanları ile araçlarını yıkayan vatandaşların yanı sıra akaryakıt istasyonlarında otomotik yıkamaları tercih edenler de oldu.

Sabah uyandıklarında otomobillerinin çamur içinde olduğu gören işletmeci Bulut Yılmaz (44), "İlk defa böyle yoğun çamur yağdı. Mecburen aracımı yıkatmaya getirdim" dedi.

Pazarlamacı Mecnun Orkun (46), "Sabah uyandığımızda aracımızı resmen çamura bulanmış halde bulduk. İlk defa böyle bir manzara ve tablo ile karşılaştık. Yapacak bir şey yok mecburen yıkattıracağız" derken; market işletmecisi Tayfun Mandalinci (38), de "Resmen çamur yağmış. Bizlere sürpriz oldu" dedi.

Gece yağmur değil adeta çamur yağdığını dile getiren emekli işçi Hasan Kartal (68) ise: "Araçlarımızın yanına gittiğimizde sanki çamura batırılmış gibi manzara ile karşılaştık. Yapacak bir şey yok, yıkatmaya geldik" diye konuştu

Aracını dün yıkattığını dile getiren müteahhit Tuncay Yılmaz da, çamura bulanmış aracını yıtkatıp işe gideceğini belirtti

Öte yandan, meteoroloji ilçede yarın gece saatlerine kadar aralıklar ile sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarılarda bulundu.