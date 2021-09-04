Son dakika haberi | Bodrum'da gece çıkan orman yangını, sabah kontrol altına alındı
04.09.2021 10:13
Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını sabah kontrol altına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını sabah kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yalıçiftlik Çukurgöl Yaylası mevkiindeki ormanlık alanda gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar yangına karadan müdahalede bulundu. Sabah itibarıyla iki helikopter yangına havadan müdahale etti. Yapılan üdahaleler sonucu alevler kontrol altına alındı. Bir hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma alışmaları devam ediyor.
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