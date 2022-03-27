Bodrum'da "Gelenekten geleceğe defilesi" yapıldı - Son Dakika
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Bodrum'da "Gelenekten geleceğe defilesi" yapıldı

27.03.2022 16:22
Bodrum'da "Gelenekten geleceğe defilesi" yapıldı

Bodrum ilçesinde düzüenlenen "Gelenekten geleceğe defilesi" kapsamında yöresel kıyafetler sergilendi.

Bodrum ilçesinde düzüenlenen "Gelenekten geleceğe defilesi" kapsamında yöresel kıyafetler sergilendi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bodrum Şubesi kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri çerçevesinde Heredot Kültür Merkezi'nde yapılan programda mankenler, Bodrum'a özgü geleneksel kıyafet ve aksesuarları tanıttı.

Kreatif ve koreografi danışmanlığını Esma Bilkiç Doğru, proje koordinatörlüğünü ise Aylin Özüdoğru'nun 2 ayda hazırladığı defilede, 37 kursiyer manken yer aldı.

ÇYDD Bodrum Şube Başkanı Meral Saraçbaşı, Bodrum Belediyesi ve Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti.

Defile, 300 davetli tarafından ilgiyle izlendi.

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Kaynak: AA

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