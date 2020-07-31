Bodrum'da "gelin koçu" geleneği - Son Dakika

Bodrum'da "gelin koçu" geleneği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nda süslenen koçun altınla nişanlıya hediye edilmesi geleneği devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nda süslenen koçun altınla nişanlıya hediye edilmesi geleneği devam ediyor. Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi Hüseyin Cem Köylü (28), Cevat Şakir Mahallesi'ndeki nişanlısı bankacı ve ressam Tuğçe Çokhamur'un (26) yaşadığı eve kurbanlık koç götürdü. Kurban Bayramı'na özgü olan ve uzun yıllardır sürdürülen gelenekte, özenle süslenen ve boynuna altın bağlanan koç, gelin adayına hediye edildi. Köylü ile Çokhamur'un mutlu oldukları görüldü. Keyifli anların yaşandığı etkinlik, çeşitli ikramların yapılmasıyla sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 02:17

Kaynak: AA

Son Dakika

Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum

Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak

İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı

Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi

Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor

Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor

Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü

Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal

Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor

Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı

Suudi yatırımcıların Newcastle United için yaptığı 300 milyon sterlin değerindeki teklif geri çekildi

İngilizler, transfer edilebilecek 4 stoperin arasında Çağlar Söyüncü'yü de gösterdi

Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu