Bodrum'da Gemlik zeytini fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Bodrum ilçesinde, talep üzerine getirtilen Gemlik zeytini fidanları üreticilere dağıtıldı.

Bodrum Ziraat Odası, ilçede ürün çeşitliliği artırmak ve bahçesinde farklı ürün denemek isteyen üreticilerin Gemlik zeytini fidanı talebi üzerine çalışma başlattı. Odanın iktisadi işletmesi Bodrum Tarım Ziraat'ın (BOTAZ), Aydın'da fidan yetiştiriciliği yapan bir işletmeden temin ettiği fidanlar, ilçeye getirilerek pazar yerinde üreticilere dağıtıldı. 110 üreticiye 2 bin 100'ü zeytin fidanı olmak üzere toplam 2 bin 800 fidan verildi. Bazı üreticilerin badem, ceviz, mandalina, portakal ve limon fidanı da talep ettiği öğrenildi.

Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, talep üzerine getirdikleri 2 bin 800 fidanı toprakla buluşturmaları için çiftçilere teslim ettiklerini söyledi.