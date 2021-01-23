Bodrum'da Gençlik Merkezi ve Spor Salonu inşaatı tamamlandı - Son Dakika

Bodrum'da Gençlik Merkezi ve Spor Salonu inşaatı tamamlandı

23.01.2021 12:59
Bodrum'da Gençlik Merkezi ve Spor Salonu inşaatı tamamlandı, System.String[]

Bodrum Gençlik Merkezi ve Spor Salonu inşaatının sona erdiği bildirildi.

Bodrum Gençlik Merkezi ve Spor Salonu inşaatının sona erdiği bildirildi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, yaptığı açıklamada, Bitez Mahallesi'nde yapılan salonun inşaatının sona erdiğini, yüklenici firma tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim edildiğini bildirdi.

Toplam 7 bin 400 metrekare alana kurulan tesisin 2 bin 700 metrekare kapalı alanı, bin kişilik tribün kapasitesi, bir spor salonu, 10 dersliği ve çok amaçlı salonunun olduğunu aktaran Gökmen, şunları kaydetti:

"Tesis Bodrum altyapısı ve sporuna büyük destek verecek. Gençlik merkezimizde gençlerimize yönelik çok önemli eğitimler verilecek. Çok amaçlı salonumuzda ise tiyatrodan konsere kadar birçok sosyal ve kültürel etkinlikler yapılacak. Bodrum'a, Bodrum gençliğine ve spora büyük hizmeti olacak bu tesisin ilçemize kazandırılmasında büyük emeği olan başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, eski ilçe başkanımız ve değerli yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda resmi açılışı yapılacak olan tesisimiz Bodrumumuza hayırlı uğurlu olsun."

Osman Gökmen, AK Parti, Hisarcık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da Gençlik Merkezi ve Spor Salonu inşaatı tamamlandı - Son Dakika


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