Bodrum'da "Göbeklitepe" Konulu Konferans

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, "Göbeklitepe
" konulu konferans düzenlendi.
Akademia Vakfı Tarih Konferansları kapsamında, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve Bodrum'daki Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucusu Cenap Tezer onuruna gerçekleştirilen Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Arkeoloji
ve Sanat Yayınları Kurucusu ve Kültür Tarihçisi Nezih Başgelen konuşmacı olarak katıldığı konferansı 600 yakın kişi dinledi.
Başgelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa
'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ören yerini de içine alan, Dicle
ile Fırat
arasındaki bölgenin, tarihi kökünden değiştiren, ezber bozan buluntularla şaşırtmaya devam ettiğini söyledi.
Turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle değinen Başgelen, "Hükümetimiz doğru bir adım atarak 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etti. Göbeklitepe'nin sıra dışı, ezber bozan sonuçlarını tüm dünya ile paylaşabilmek ve dünyanın iki tane önemli uygarlık çekirdeğinin birine sahip olarak önemli. Çin
ile bugünkü dünya uygarlığının iki ana yurdu olma hasebiyle bunu en çarpıcı bulgularıyla dünya ile paylaşma yolunu tercih etti. Bu girişimin tümüyle arkasındayız ve de başarılı olmasını diliyoruz." dedi.
"Bu hem Güneydoğu Anadolu Bölgemizin ekonomisine, turizmine ve de Türkiye
'nin de bu alandaki dışarıdan gelecek ziyaretçilerini etkileyecek bir karar." diyen Başgelen, Göbeklitepe'nin bu yılki turizm performansını yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.