Bodrum'da göçmen botu battı (2)
1 saat önce
KARAYA ÇIKMIŞLARMuğla'nın Bodrum ilçesinde batan lastik bottan denize düşerek kayboldukları zannedilen 3 göçmenin karaya çıktığı belirlenince, Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:33 Kaynak: DHA
KARAYA ÇIKMIŞLAR
Muğla'nın Bodrum ilçesinde batan lastik bottan denize düşerek kayboldukları zannedilen 3 göçmenin karaya çıktığı belirlenince, Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sona erdi.
BODRUM (Muğla),
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