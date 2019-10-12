Son Dakika Haberleri: Bodrum'da göçmen botu battı (2)
Son Dakika Güncel Bodrum'da göçmen botu battı (2)

Bodrum'da göçmen botu battı (2)

1 saat önce

KARAYA ÇIKMIŞLARMuğla'nın Bodrum ilçesinde batan lastik bottan denize düşerek kayboldukları zannedilen 3 göçmenin karaya çıktığı belirlenince, Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sona erdi.

Bodrum'da göçmen botu battı (2), System.String[]

KARAYA ÇIKMIŞLAR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde batan lastik bottan denize düşerek kayboldukları zannedilen 3 göçmenin karaya çıktığı belirlenince, Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sona erdi.

BODRUM (Muğla),


Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:33 Kaynak: DHA
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