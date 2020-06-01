Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede, göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik tekne fotoğraf ve videolarının bulunduğu belirlendi.

Araçtaki yabancı uyruklu şüpheliler B.A.S.A. ile A.A. gözaltına alındı.

İlçe girişinde bir aracı durdurarak arama yapan ekipler, 3 can yeleği ve benzin bidonu buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, lüks araçlarla ilçeye getirilen düzensiz göçmenlerin para karşılığı Yunan adalarına geçirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı

3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak

Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle