Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığından 11 Kişi Adliyede (2)
13 dakika önce
HEPSİ TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesi merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, sevk edilidği adliyede tutuklandı.
HEPSİ TUTUKLANDI Muğla
'nın Bodrum
ilçesi merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, sevk edilidği adliyede tutuklandı. Mehmet Can
MERAL/ BODRUM (MUĞLA),
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:55 Kaynak: DHA
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