Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığından 11 Kişi Adliyede (2)

Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığından 11 Kişi Adliyede (2)

13 dakika önce

HEPSİ TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesi merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, sevk edilidği adliyede tutuklandı.

Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığından 11 Kişi Adliyede (2), System.String[]
HEPSİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, sevk edilidği adliyede tutuklandı.

Mehmet Can MERAL/ BODRUM (MUĞLA),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:55 Kaynak: DHA

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