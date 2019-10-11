Son Dakika Haberleri: Bodrum'da göçmenleri taşıyan bot battı: 3 kayıp
Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da göçmenleri taşıyan bot battı: 3 kayıp

Bodrum'da göçmenleri taşıyan bot battı: 3 kayıp

1 saat önce

Bodrum'da göçmenleri taşıyan bot battı: 3 kayıpMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı.

Bodrum'da göçmenleri taşıyan bot battı: 3 kayıp

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı. 2 göçmenin yüzerek kendi imkanlarıyla kıyaya ulaştığı ve 9 göçmenin ise denizden kurtarıldığı olayda, kayıp 3 göçmeni arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 20.15 sıralarında Bodrum'un İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için İçmeler sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, kısa bir süre sonra aşırı yük nedeniyle battı. İçerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun battığı ihbarının alınması üzerine olay yerine 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi gönderildi.

Başlatılan arama kurtarma faaliyeti sırasında denizden 9 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 2 düzensiz göçmen ise kendi imkanları ile sahile çıkmayı başardı. Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden lastik bot içerisinde toplam 14 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine başkandı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.

Bodrum'da göçmenleri taşıyan bot battı: 3 kayıp

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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