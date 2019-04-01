Bodrum'da Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında geçen yıl fiber teknenin batması sonucu üç çocuğun öldüğü olaya ilişkin İzmir'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında geçen yıl fiber teknenin batması sonucu üç çocuğun öldüğü olaya ilişkin İzmir'de yakalanan şüpheli tutuklandı.



Olayla ilgili firari olarak aranan Y.M'nin İzmir'de olduğunu tespit eden Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheliyi fiziki takibe aldı.



İzmir'de gözaltına alınan ve Bodrum'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde 6 metrelik "Ela" isimli tekne, 22 Ekim 2018'de, sahile yaklaşık 50 metre mesafede batmış, kapasitesini aştığı halde içine "istiflendikleri" anlaşılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 düzensiz göçmen denize düşmüştü.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlatmış, olayda üç çocuk hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklanmıştı.

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