Son Dakika Haberleri: Bodrum'da göçmenlerini taşıyan bot battı
Son Dakika Güncel Bodrum'da göçmenlerini taşıyan bot battı

Bodrum'da göçmenlerini taşıyan bot battı

10 dakika önce

Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı.

Bodrum'da göçmenlerini taşıyan bot battı, System.String[]

Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı. 2 göçmenin yüzerek kendi imkanlarıyla kıyaya ulaştığı ve 9 göçmenin ise denizden kurtarıldığı olayda, kayıp 3 göçmeni arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

İçmeler, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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