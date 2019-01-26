Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Gökkuşağı Sürprizi

Bodrum'da Gökkuşağı Sürprizi

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gün batımı sırasında çıkan çifte gökkuşağı, seyirlik manzara oluşturdu.

Bodrum'da Gökkuşağı Sürprizi, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gün batımı sırasında çıkan çifte gökkuşağı, seyirlik manzara oluşturdu.

İlçede 2 gündür süren gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz yönde etkilerken, gün batımı anında oluşan çifte gökkuşağı renk cümbüşü oluşturdu. Renkleri net olarak ortaya çıkan gökkuşağını görenler, cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi. Gökkuşağının fotoğraflarını çekenlerden Ersin Bayırlı, "İlk kez bu kadar net bir gökkuşağı gördüm. İki gündür yağan yağmurun ardından böyle bir güzellikle karşılaşmak mutluluk verici" dedi.

Yaklaşık 10 dakika süren doğa olayı, güneşin bulutların arasına girerek batmasıyla kayboldu.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:00 Kaynak: DHA

Muğla, Bodrum, Güncel
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