Bodrum'da göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı - Son Dakika
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Bodrum'da göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı

10.06.2022 00:33
Bodrum'da göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı.

Güvercinlik Mahallesi'nde bir otelde çıkan yangına müdahaleye giden Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı 48 UM 032 plakalı itfaiye aracı, yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkarak Güvercinlik-Mumcular Kavşağı'nda devrildi.

Kazada, devrilen araçtaki iki itfaiye eri yaralandı.

Hafif yaralanan şoför Çağdaş Varvil, kaza yerine gelen ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken diğer yaralı, kontrol amacıyla Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.

Devrilen itfaiye aracının yoldan kaldırılması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güvercinlik, İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı - Son Dakika
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