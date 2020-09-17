Son dakika haber: Bodrum'da görüntülenen yunus sürüsü görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yunus sürüsü görüntülendi.

Bitez sahilinde gezintiye çıkanlar, bir grup yunusun bölgede yüzdüğünü fark etti. Kıyıya yakın bir alanda dolaşan ve görsel şölen oluşturan yunuslar, cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Sefa Türk'ün kaydettiği görüntülerde 10'a yakın yunusun bölgede grup halinde bir süre yüzmesi yer alıyor.

Bazı kişilerin de denizdeki yüzen iskeleden yunusları seyretmesi görüntülere yansıdı.