Bodrum'da gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün tutuklandı - Son Dakika

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Bodrum'da gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün tutuklandı
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Aygün, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.
Öte yandan Aygün'ün ifadesinde, sosyal medya hesaplarının kendi adına olduğunu, ancak sıkıntılı paylaşımları kendisinin yapmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:40 Kaynak: AA
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