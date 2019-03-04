Bodrum'da Gülriz Sururi Anısına Konser
1 saat önce
TÜRK tiyatrosunun usta isimlerinden Gülriz Sururi anısına, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser düzenlendi.
TÜRK tiyatrosunun usta isimlerinden Gülriz Sururi anısına, Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde konser düzenlendi.
Pekdemir Kültür- Sanat Organizasyon tarafından 31 Aralık
2018 tarihinde 89 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Gülriz Sururi anısına, Herodot Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi. Sayısız tiyatro oyununda oynayan ve yöneten aynı zamanda 6 kitap yazan usta oyuncu Gülriz Sururi için düzenlenen konserde İzmir
Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aytül Büyüksaraç ile Altuğ Dilmaç
solistlik yaptı. Seslendirilen 16 eser, ilgiyle dinlendi. Müzik sunumunda bale gösterisi de yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren konseri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkan adaylarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 kişi izledi. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:47 Kaynak: DHA
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